«Emozioni dai cielo», alla Tadini la mostra dedicata alle Frecce Tricolori

Sono iniziate le manovre di avvicinamento alla 21esima edizione del Memorial Stoppani in programma a Lovere, Costa Volpino e Pisogne nel fine settimana (2-3 settembre): all’Accademia Tadini di Lovere è stata aperta la mostra intitolata «Emozioni dal Cielo» e dedicata alla Frecce Tricolori, visitabile fino a domenica dalle 16 alle 19. Si tratta di una mostra fotografica con spettacolari immagini stampate su una cinquantina di pannelli che consentono di ripercorrere la storia della Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare italiana: da oltre sessant’anni questa formazione porta il tricolore in giro per il mondo nella maniera più spettacolare possibile, come gli spettatori del memorial Stoppani hanno avuto ripetutamente modo di apprezzare.

Le Frecce non voleranno sul lago

Quest’anno le Frecce non sorvoleranno l’alto Sebino, ma la mostra allestita in Tadini consente di conoscere il dietro le quinte dell’addestramento dei piloti e delle loro evoluzioni in cielo. «La manifestazione dedicata al ricordo di Mario Stoppani – sottolinea Mario Caroli, presidente dell’associazione a cui fa capo l’organizzazione di tutto l’evento - torna in scena con un programma ricco di iniziative: la mostra dedicata alla Pan è la prima di una lunga lista che comprende convegni, esibizioni, laboratori e naturalmente le spettacolari evoluzioni di domenica pomeriggio, momento culminante di questa settimana imperdibile per tutti gli appassionati di volo». A Pisogne, oltre alla mostra dedicata agli idrovolanti visitabile sul lungolago, in Darsena sabato e domenica sarà possibile imparare a costruire aerei di carta; a Costa Volpino invece in località Bersaglio una mostra ripercorrerà la storia degli idrovolanti e l’associazione «Teste per aria» proporrà esibizioni aeree e un laboratorio di costruzione di aquiloni. Sempre a Costa Volpino, sono in programma due concerti: sabato alle 18.30 quello delle band giovanili del territorio, domenica alle 18 quello del Corpo bandistico di Costa Volpino e Lovere.