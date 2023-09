Fiamme dal frigorifero, evacuata una palazzina a Villongo - Foto

Un frigorifero si è incendiato in un appartamento a Villongo, in via Roma, in una palazzina sopra gli uffici postali. È successo intorno alle 9.30 di lunedì 11 settembre e tutto l’edificio è stata evacuato per il tanto fumo che si è sprigionato dall’elettrodomestico in fiamme.

Anche le poste sono state evacuate: all’interno c’erano circa una decina di persone.