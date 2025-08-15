Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Venerdì 15 Agosto 2025

Fiera degli Uccelli a Sarnico, striscioni strappati e proteste

LA MANIFESTAZIONE. Nella notte tra giovedì e venerdì 15 agosto ignoti hanno strappato striscioni e locandine, dopo che nei giorni scorsi alcune vetrine con il materiale promozionale erano state imbrattate con vernice spray. Nella mattinata un gruppetto di animalisti in protesta.

Mario Dometti
Mario Dometti
Striscioni fuori dalla manifestazione
Striscioni fuori dalla manifestazione

Sarnico

Manifestazione di animalisti all’apertura della 68ª Fiera degli Uccelli, il 15 agosto mattina. Alle spalle dell’area fieristica si è radunato un gruppo sparuto di contestatori, senza presentarsi agli ingressi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione. Nella notte ignoti avevano strappato striscioni e locandine, dopo che nei giorni scorsi alcune vetrine con il materiale promozionale erano state imbrattate con vernice spray.

«Condanniamo fermamente questo atto – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Cacciatori di Sarnico, Carlo Morotti –. Dispiace constatare come ci sia ancora chi preferisce colpire nell’ombra, usando il vandalismo al posto del confronto civile, e danneggiando persone e attività che nulla hanno a che fare con eventuali polemiche». La fiera, tradizione quasi settantennale, richiama ogni anno appassionati e curiosi da tutta la zona. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

