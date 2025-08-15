Fiera degli Uccelli a Sarnico, striscioni strappati e proteste

Manifestazione di animalisti all’apertura della 68ª Fiera degli Uccelli, il 15 agosto mattina. Alle spalle dell’area fieristica si è radunato un gruppo sparuto di contestatori, senza presentarsi agli ingressi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione. Nella notte ignoti avevano strappato striscioni e locandine, dopo che nei giorni scorsi alcune vetrine con il materiale promozionale erano state imbrattate con vernice spray.

«Condanniamo fermamente questo atto – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Cacciatori di Sarnico, Carlo Morotti –. Dispiace constatare come ci sia ancora chi preferisce colpire nell’ombra, usando il vandalismo al posto del confronto civile, e danneggiando persone e attività che nulla hanno a che fare con eventuali polemiche». La fiera, tradizione quasi settantennale, richiama ogni anno appassionati e curiosi da tutta la zona.