Gara di solidarietà vinta: la nuova vikinga è pronta a salpare

In pochi mesi i fondi sono arrivati a destinazione. la storica società sportiva «Canottieri Sebino» di Lovere può sorridere: è stato raggiunto l’obiettivo di 22mila euro per l’acquisto di una nuova imbarcazione «vikinga». Dopo dieci anni di servizio, infatti, il vecchio modello in dotazione alla società loverese non era più riparabile . La nuova imbarcazione permetterà ai più piccoli e alle persone con disabilità di compiere le prime vogate nel mondo del canottaggio, in sicurezza e semplicità.