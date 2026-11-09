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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 09 Novembre 2026

Grumello del Monte, con passamontagna davanti a una villa: tre denunciati

SICUREZZA. I carabinieri hanno sorpreso un 39enne mentre osservava un’abitazione. Poco distante due presunti complici in auto. Sequestrati numerosi attrezzi da scasso.

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Redazione Web
Redazione Web
Grumello del Monte, con passamontagna davanti a una villa: tre denunciati
Gli oggetti da scasso sequestrati dai carabinieri a tre uomini denunciati a Grumello del Monte

Grumello del Monte

Un uomo con il volto coperto da un passamontagna, intento a osservare l’interno di una villa, e due presunti complici in attesa a bordo di un’auto. Tre cittadini rumeni di 39, 32 e 34 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Grumello del Monte, nell’ambito dei controlli per prevenire i furti nelle abitazioni. L’intervento è avvenuto nella tarda serata di sabato 7 novembre.

Grumello, uomo con passamontagna sorpreso davanti a una villa

I militari di Grumello del Monte, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un 39enne vestito di scuro e con il volto coperto da un passamontagna in via Nembrini, mentre osservava una proprietà privata. Fermato per un controllo, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso. Poco distante, i carabinieri hanno individuato una Volkswagen Touran con targa britannica, a bordo della quale si trovavano altri due uomini di 32 e 34 anni, anch’essi già noti alle forze dell’ordine.

Attrezzi da scasso nell’auto: tre persone denunciate

La perquisizione della vettura ha permesso di sequestrare una smerigliatrice, un trapano a batteria, un piede di porco, tre tenaglie, due cesoie per metallo, sei rotoli di nastro adesivo, una torcia, un cutter, due passamontagna e sei paia di guanti da lavoro.

I tre sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Il 39enne dovrà rispondere anche del porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Dagli accertamenti non sono emersi furti in abitazione commessi nella zona al momento dell’intervento.

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