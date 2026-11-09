Grumello del Monte, con passamontagna davanti a una villa: tre denunciati
SICUREZZA. I carabinieri hanno sorpreso un 39enne mentre osservava un’abitazione. Poco distante due presunti complici in auto. Sequestrati numerosi attrezzi da scasso.Lettura meno di un minuto.
Grumello del Monte
Un uomo con il volto coperto da un passamontagna, intento a osservare l’interno di una villa, e due presunti complici in attesa a bordo di un’auto. Tre cittadini rumeni di 39, 32 e 34 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Grumello del Monte, nell’ambito dei controlli per prevenire i furti nelle abitazioni. L’intervento è avvenuto nella tarda serata di sabato 7 novembre.
Grumello, uomo con passamontagna sorpreso davanti a una villa
I militari di Grumello del Monte, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un 39enne vestito di scuro e con il volto coperto da un passamontagna in via Nembrini, mentre osservava una proprietà privata. Fermato per un controllo, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso. Poco distante, i carabinieri hanno individuato una Volkswagen Touran con targa britannica, a bordo della quale si trovavano altri due uomini di 32 e 34 anni, anch’essi già noti alle forze dell’ordine.
Attrezzi da scasso nell’auto: tre persone denunciate
La perquisizione della vettura ha permesso di sequestrare una smerigliatrice, un trapano a batteria, un piede di porco, tre tenaglie, due cesoie per metallo, sei rotoli di nastro adesivo, una torcia, un cutter, due passamontagna e sei paia di guanti da lavoro.
I tre sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Il 39enne dovrà rispondere anche del porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Dagli accertamenti non sono emersi furti in abitazione commessi nella zona al momento dell’intervento.
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