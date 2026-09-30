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Cronaca / Val Calepio e Sebino Mercoledì 30 Settembre 2026

Grumello, travolte da un’auto sulle strisce: in ospedale due ragazzine di 13 anni

L'INCIDENTE. Le due adolescenti sarebbero state travolte mentre attraversavano sulle strisce. Erano coscienti all’arrivo dei soccorsi. Strada chiusa per i rilievi.

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Emma Crescenti
Emma Crescenti

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Grumello, travolte da un’auto sulle strisce: in ospedale due ragazzine di 13 anni
L’incidente a Grumello, in via Volta: investite due ragazzine di 13 anni

Grumello del Monte

Stavano attraversando la strada per rincasare dopo aver fatto tappa al McDonald’s di Grumello del Monte, quando sono state investite da un’auto sulle strisce pedonali. Fortunatamente le due amiche, due tredicenni residenti in zona, nonostante i traumi riportati non sarebbero in pericolo di vita. L’incidente è accaduto poco dopo le 20 di mercoledì 30 settembre in via Marconi, in prossimità del sottopasso dell’autostrada. A fare chiarezza sull’episodio e sulle eventuali responsabilità saranno gli agenti della polizia stradale di Bergamo, intervenuti sul posto con due pattuglie per i rilievi del caso.

Stando alle primissime informazioni le due adolescenti avevano appena lasciato il ristorante, che si trova a pochi passi dall’attraversamento: in mano avevano ancora il cibo da mangiare lungo la strada di casa. Non è chiaro se stessero correndo o se abbiano attraversato senza guardare. Sta di fatto che erano sulle strisce pedonali quando l’automobile, una Lancia Ypsilon in arrivo dalla rotatoria, le ha travolte in pieno: al volante una 52enne della zona, che viaggiava con la figlia 24enne in direzione del casello autostradale in cerca di un distributore di carburante.

Nell’urto, le due ragazzine sono state sbalzate sul parabrezza e poi sull’asfalto. Un urto violento, ma all’arrivo dei soccorsi entrambe erano coscienti: sono state trasportate in codice giallo una all’ospedale di Chiari (Brescia), l’altra al «Papa Giovanni». Illesa invece la donna alla guida dell’utilitaria, sottoposta agli accertamenti di rito, e la figlia che le sedeva accanto. L’incidente ha avuto anche pesanti ripercussioni sulla circolazione di via Volta, chiusa in entrambe le direzioni oltre un’ora per consentire i rilievi della polizia stradale.

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