Grumello, travolte da un’auto sulle strisce: in ospedale due ragazzine di 13 anni

Stavano attraversando la strada per rincasare dopo aver fatto tappa al McDonald’s di Grumello del Monte, quando sono state investite da un’auto sulle strisce pedonali. Fortunatamente le due amiche, due tredicenni residenti in zona, nonostante i traumi riportati non sarebbero in pericolo di vita. L’incidente è accaduto poco dopo le 20 di mercoledì 30 settembre in via Marconi, in prossimità del sottopasso dell’autostrada. A fare chiarezza sull’episodio e sulle eventuali responsabilità saranno gli agenti della polizia stradale di Bergamo, intervenuti sul posto con due pattuglie per i rilievi del caso.

Stando alle primissime informazioni le due adolescenti avevano appena lasciato il ristorante, che si trova a pochi passi dall’attraversamento: in mano avevano ancora il cibo da mangiare lungo la strada di casa. Non è chiaro se stessero correndo o se abbiano attraversato senza guardare. Sta di fatto che erano sulle strisce pedonali quando l’automobile, una Lancia Ypsilon in arrivo dalla rotatoria, le ha travolte in pieno: al volante una 52enne della zona, che viaggiava con la figlia 24enne in direzione del casello autostradale in cerca di un distributore di carburante.