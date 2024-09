Il 5 e 6 ottobre a Sovere i campionati nazionali Ana di corsa in montagna

Sovere, sabato 5 e domenica 6 ottobre, si trasforma in Capitale italiana dello sport alpino, ospitando il 46esimo Campionato nazionale Ana di corsa in montagna a staffetta.

Ben 500 atleti si sfideranno in un percorso di quasi 7 chilometri e con un dislivello di 450m, per conquistare il titolo nazionale. Circa 170 squadre composte da 3 atleti ciascuna partiranno da Sovere per affrontare un sentiero tecnicamente impegnativo dove dare il massimo e una discesa altrettanto divertente. Tra i partecipanti anche il trio campione in carica: il soverese Pierluca Armati, Fabio Pasini e Alex Baldaccini, che gareggiano per difendere il titolo.