In Sicilia per le nozze, ma muore a 39 anni. Il Sebino in lutto per Sara

Dovevano essere giorni felici per la famiglia di Patrizia Zenti e Marcello Viscardi di Riva di Solto, proprietari e gestori per 45 anni del rinomato ristorante «Zù». La loro amata figlia Sara di 39 anni stava per coronare il suo sogno d’amore con Francesco Campanella di 43 anni, originario di Patti, in provincia di Messina. Si sarebbero sposati nel paese siciliano il 1°settembre. Invece da felici, i giorni si sono trasformati in un lacerante dolore che spezza il cuore.