Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 18 Aprile 2026

In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina. Arrestato il «custode» 22enne di Grumello

L’OPERAZIONE. È un sequestro destinato a lasciare il segno quello messo a segno dalla Guardia di Finanza di Brescia in un garage di Sarnico «custodito» da un 22enne di origini albanesi di Grumello.

Paolo Bertoli
Paolo Bertoli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina. Arrestato il «custode» 22enne di Grumello
Le dosi spacciate a 40-50 euro

SARNICO

I militari hanno trovato 110 chilogrammi di cocaina pura in panetti da un chilo ciascuno, droga che all’organizzazione avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro rivendendola ai grossisti di zona, ma che allo spaccio di strada, ulteriormente tagliata, avrebbe potuto generare un giro d’affari vicino ai 10 milioni, considerando che i pusher spacciano dosi da 0,5 grammi a cifre variabili tra i 40 e i 50 euro.

A scoprire il carico stoccato nel garage di Sarnico, con tutta probabilità solo una delle tappe del suo viaggio attraverso l’Europa, sono stati gli specialisti del Goa, il Gruppo Operativo Antidroga, del Gico, il Gruppo investigativo criminalità organizzata, della Guardia di Finanza di Brescia, che negli ultimi anni ha stroncato più di un canale di rifornimento dello stupefacente verso Bergamo, Brescia e Milano. L’indagine è partita dalla segnalazione di movimenti sospetti attorno a un garage di Sarnico e l’attività di osservazione ha permesso di individuare e arrestare un 22enne di origini albanesi residente a Grumello del Monte, che si muoveva come fosse il custode del box ed è stato portato in carcere a Bergamo in attesa della convalida, prevista per oggi.

L’esito di altri accertamenti incrociati ha spinto il Goa ad effettuare una perquisizione, e il maxi sequestro ha certificato la bontà di quanto fatto fino a quel momento. Ora gli approfondimenti del Gico proseguono sia per ricostruire da chi arrivasse la fornitura di stupefacente sia per capire a chi fossero destinati i panetti sequestrati.

Un carico che testimonia ancora una volta, come già hanno fatto diverse indagini chiuse nei mesi scorsi, come Bergamo e Brescia siano il crocevia delle spedizioni internazionali di gruppi legati alla mafia albanese che poi forniscono merce a decine di organizzazioni criminali in tutta Italia. Nell’ultimo anno poi gli organismi investigativi internazionali hanno rilevato un aumento dei carichi di cocaina in arrivo dal Sud America ai porti dell’Olanda, sia per le difficoltà del mercato americano sia per contrastare la diffusione delle più economiche droghe di sintesi, e quindi un conseguente calo nell’ordine del 30% del prezzo della sostanza all’ingrosso. Un ulteriore campanello di allarme anche per le istituzioni italiane che potrebbero presto vedere sulla strada l’aumento incontrollato di dosi a basso costo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Bergamo
Brescia
Milano
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Sociale
Povertà
Paolo Bertoli
Guardia di Finanza