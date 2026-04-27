Travolta da un’auto a Villongo: muore una donna di 65 anni - Foto

La donna, che attraversava a piedi la provinciale, è stata colpita da una Citroen C3 che viaggiava in direzione Villongo. Inutili i soccorsi. Illeso invece il 31enne alla guida dell’utilitaria. Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica da Sarnico e una ambulanza da Capriolo. A ricostruire la dinamica la stradale da Treviglio e i Carabinieri di Sarnico e Trescore.