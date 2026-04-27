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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 27 Aprile 2026
in aggiornamento

Travolta da un’auto a Villongo: muore una donna di 65 anni - Foto

LA TRAGEDIA. L’incidente intorno a mezzogiorno di lunedì 27 aprile sulla Sp81 al confine con Villongo: inutile l’intervento dei soccorsi. La donna era a piedi. Illeso il conducente, un uomo di 31 anni. Carabinieri al lavoro per chiarire la dinamica.

Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Travolta da un’auto a Villongo: muore una donna di 65 anni - Foto
L’incidente sulla SP81 al confine con Villongo: morta una donna di 65 anni
(Foto di San Marco)

Incidente mortale poco dopo mezzogiorno di lunedì 27 aprile a Villongo in via Sora sulla Sp81. A perdere la vita, investita accidentalmente da un’ auto, una donna 65enne residente nel Basso Sebino.

Travolta da un’auto a Villongo: muore una donna di 65 anni - Foto
Travolta da un’auto a Villongo: muore una donna di 65 anni - Foto
L’auto coinvolta nello schianto, una Citroen C3
Travolta da un’auto a Villongo: muore una donna di 65 anni - Foto

La donna, che attraversava a piedi la provinciale, è stata colpita da una Citroen C3 che viaggiava in direzione Villongo. Inutili i soccorsi. Illeso invece il 31enne alla guida dell’utilitaria. Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica da Sarnico e una ambulanza da Capriolo. A ricostruire la dinamica la stradale da Treviglio e i Carabinieri di Sarnico e Trescore.

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