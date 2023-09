La malattia spegne il sorriso di Susanna: «Lascia un vuoto enorme in tutti noi»

Una forma di Sla particolarmente aggressiva si è portata via, in meno di un anno, Susanna Guizzetti, 42enne di Sovere: nel pomeriggio di venerdì 29 settembre sono stati celebrati i funerali a cui tutta la comunità ha partecipato attonita e commossa. Il dolore della famiglia è reso ancora più acuto per il lutto che si aggiunge a quello recente per la morte del papà Franco, a fine luglio.

Susanna lavorava come impiegata in una carpenteria di Pisogne e fino a un anno fa non aveva mai avuto seri problemi di salute; circa quattro anni fa, aveva preso casa a Solto Collina dove viveva con il compagno Elvio. All’improvviso, la quarantaduenne ha avvertito i primi sintomi della sclerosi laterale amiotrofica che piano piano le ha tolto le forze e la capacità di muoversi. «I medici – racconta il fratello Marco – hanno fatto di tutto per curarla, ma si sono dovuti arrendere presto: la Sla che ha colpito mia sorella non le ha dato scampo. Gli specialisti ci spiegavano che ci sono persone che convivono con questa malattia per diversi anni; per mia sorella invece è stato tutto veloce e terribile. Le sue difficoltà aumentavano di settimana in settimana, il suo peggioramento lo vedevamo anche noi di giorno in giorno. Non ci sono parole, per quello che le è successo».

Da inizio anno, Susanna e il compagno Elvio avevano quindi deciso di tornare a vivere a Sovere vicino alla mamma Anna nella casa della famiglia Guizzetti, sopra l’officina da gommista dove anche Franco Guizzetti aveva lavorato fino al giorno in cui, a inizio estate, si era sentito male. Per tre giorni, la casa è stata visitata da centinaia di persone per le condoglianze: una lunga fila di amici, conoscenti e parenti riempiva le scale fino al secondo piano e arrivava in cortile. Anche ieri pomeriggio, al funerale, le persone presenti erano centinaia.