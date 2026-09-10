La pioggia è arrivata, allagamenti e disagi sulle strade della Bergamasca - Foto e video

Un’auto si è ribaltata nella mattinata di giovedì 10 settembre lungo la strada tra Sovere e Pianico, all’uscita dell’ultima galleria in direzione Bergamo. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe stato causato da una vasta pozza d’acqua presente sulla carreggiata dopo le intense precipitazioni. La prima segnalazione è arrivata alle 7,38. Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte: non dovrebbero essere in gravi condizioni.

Strada chiusa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La circolazione alle 7.30 procedeva a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. I vigili del fuoco sono al lavoro anche per favorire il deflusso dell’acqua.

Si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni, con circa un chilometro di coda da Endine verso Lovere. Agli automobilisti è raccomandata la massima prudenza.

Alle 8.30 la strada è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni: il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Auto ribaltata in Val Gandino

(Foto di Fb)

In Val Gandino

Si segnala un’auto ribaltata anche lungo la rampa di uscita per la Val Gandino, provenendo da Clusone. L’incidente è avvenuto sulla rampa che collega la viabilità principale in direzione Gandino: il veicolo si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata. La circolazione nella zona dell’uscita per la Val Gandino risulta rallentata.





Auto ribaltata in Val Gandino L’incidente è avvenuto alle 6,50 lungo la statale 671, nel territorio di Casnigo, all’altezza dello svincolo per la Val Gandino. Una Skoda Fabia, guidata da un 21enne residente a Vertova, proveniva da Clusone in direzione Bergamo quando, durante la svolta a destra, ha perso aderenza sull’asfalto bagnato, ribaltandosi contro il guard rail. Il conducente è rimasto illeso e non risultano coinvolti altri veicoli. Il pretest per alcol e sostanze stupefacenti ha dato esito negativo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio: dalle 8 è presente anche la Polizia provinciale per il ripristino e la messa in sicurezza della strada.

Nella Bassa

Allagamenti si segnalano anche nella Bassa Bergamasca, con disagi in particolare a Verdellino zona sottopasso.

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