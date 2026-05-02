Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 02 Maggio 2026

Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto

IL REPORTAGE. Con la guardia costiera ausiliaria, primi giorni di controlli sul Lago d’Iseo, preso d’assalto dai bagnati in questo weekend lungo.

Emma Crescenti
Emma Crescenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto
I controlli sul lago d’Iseo della guardia costiera ausiliaria

Sarnico

Primo assaggio d’estate sulle sponde del Lago d’Iseo, dove il bel tempo del weekend tra venerdì 1° e sabato 2 maggio ha già richiamato numerose persone in cerca di relax all’aria aperta. A Sarnico, in particolare, ha giocato un ruolo decisivo l’apertura anticipata del Lido Nettuno: il 1° maggio ha aperto i cancelli, attirando fin da subito un pubblico variegato. Si parla di oltre 1.200 persone — circa 800 nella sola giornata di venerdì — che hanno affollato il parco e il pontile per un tuffo o un pomeriggio in compagnia, immersi nella natura del lago.

Le attività di controllo sul lago

Al servizio si accompagnano le attività di controllo e pattugliamento della balneazione e dei lidi, che vedono impegnata anche la Guardia Costiera Ausiliaria. Con trenta volontari in servizio, già operativi da ieri e fino alla fine di settembre, si occupano della sorveglianza dell’area del basso lago - in particolare tra Sarnico per la sponda bergamasca, Paratico e Iseo per quella bresciana - a tutela dei bagnanti, delle imbarcazioni e dell’ambiente lacustre. Accompagnati dall’unità cinofila, sono attivi ogni sabato e domenica pomeriggio, oltre ai servizi serali in occasioni degli eventi e durante le emergenza, come supporto alle forze dell’ordine. La stagione 2025 della guardia costiera ausiliaria si è chiusa con un totale di 1.300 ore di servizio e 250 ore di navigazione effettiva.

Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto
Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto

Il progetto sicurezza

Si tratta di un’attività che rientra in un quadro più ampio. Il Progetto Sicurezza, voluto e promosso dall’autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro e finanziato con 80 mila euro, equamente divisi tra l’ente e Regione Lombardia. Il progetto vede impegnati i vigili del fuoco dei comandi di Brescia e Bergamo, la guardia di finanza, i gruppi di protezione civile delle due province, i carabinieri della compagnia di Chiari con le motovedette in dotazione, oltre a numerosi volontari. Tra questi, oltre alla guardia costiera ausiliaria del Sebino, la Croce Rossa Opsa di Bergamo e la Camunia Soccorso.

Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto
Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paratico
Sarnico
Tempo libero
Turismo
Ambiente
Acqua
Emma Crescenti
Guardia costiera ausiliaria
Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro
regione lombardia
vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Carabinieri