Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto
IL REPORTAGE. Con la guardia costiera ausiliaria, primi giorni di controlli sul Lago d’Iseo, preso d’assalto dai bagnati in questo weekend lungo.
Sarnico
Primo assaggio d’estate sulle sponde del Lago d’Iseo, dove il bel tempo del weekend tra venerdì 1° e sabato 2 maggio ha già richiamato numerose persone in cerca di relax all’aria aperta. A Sarnico, in particolare, ha giocato un ruolo decisivo l’apertura anticipata del Lido Nettuno: il 1° maggio ha aperto i cancelli, attirando fin da subito un pubblico variegato. Si parla di oltre 1.200 persone — circa 800 nella sola giornata di venerdì — che hanno affollato il parco e il pontile per un tuffo o un pomeriggio in compagnia, immersi nella natura del lago.
Le attività di controllo sul lago
Al servizio si accompagnano le attività di controllo e pattugliamento della balneazione e dei lidi, che vedono impegnata anche la Guardia Costiera Ausiliaria. Con trenta volontari in servizio, già operativi da ieri e fino alla fine di settembre, si occupano della sorveglianza dell’area del basso lago - in particolare tra Sarnico per la sponda bergamasca, Paratico e Iseo per quella bresciana - a tutela dei bagnanti, delle imbarcazioni e dell’ambiente lacustre. Accompagnati dall’unità cinofila, sono attivi ogni sabato e domenica pomeriggio, oltre ai servizi serali in occasioni degli eventi e durante le emergenza, come supporto alle forze dell’ordine. La stagione 2025 della guardia costiera ausiliaria si è chiusa con un totale di 1.300 ore di servizio e 250 ore di navigazione effettiva.
Il progetto sicurezza
Si tratta di un’attività che rientra in un quadro più ampio. Il Progetto Sicurezza, voluto e promosso dall’autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro e finanziato con 80 mila euro, equamente divisi tra l’ente e Regione Lombardia. Il progetto vede impegnati i vigili del fuoco dei comandi di Brescia e Bergamo, la guardia di finanza, i gruppi di protezione civile delle due province, i carabinieri della compagnia di Chiari con le motovedette in dotazione, oltre a numerosi volontari. Tra questi, oltre alla guardia costiera ausiliaria del Sebino, la Croce Rossa Opsa di Bergamo e la Camunia Soccorso.
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