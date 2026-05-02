Lago d’Iseo, assaggio d’estate: cominciati anche i controlli sul bacino-Foto

Primo assaggio d’estate sulle sponde del Lago d’Iseo, dove il bel tempo del weekend tra venerdì 1° e sabato 2 maggio ha già richiamato numerose persone in cerca di relax all’aria aperta. A Sarnico, in particolare, ha giocato un ruolo decisivo l’apertura anticipata del Lido Nettuno: il 1° maggio ha aperto i cancelli, attirando fin da subito un pubblico variegato. Si parla di oltre 1.200 persone — circa 800 nella sola giornata di venerdì — che hanno affollato il parco e il pontile per un tuffo o un pomeriggio in compagnia, immersi nella natura del lago.

Le attività di controllo sul lago

Al servizio si accompagnano le attività di controllo e pattugliamento della balneazione e dei lidi, che vedono impegnata anche la Guardia Costiera Ausiliaria. Con trenta volontari in servizio, già operativi da ieri e fino alla fine di settembre, si occupano della sorveglianza dell’area del basso lago - in particolare tra Sarnico per la sponda bergamasca, Paratico e Iseo per quella bresciana - a tutela dei bagnanti, delle imbarcazioni e dell’ambiente lacustre. Accompagnati dall’unità cinofila, sono attivi ogni sabato e domenica pomeriggio, oltre ai servizi serali in occasioni degli eventi e durante le emergenza, come supporto alle forze dell’ordine. La stagione 2025 della guardia costiera ausiliaria si è chiusa con un totale di 1.300 ore di servizio e 250 ore di navigazione effettiva.

Il progetto sicurezza