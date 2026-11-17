Lago d’Iseo, via libera alla bonifica dei rifiuti sommersi: 3,5 milioni di euro
IL LAVORO. Approvato il progetto per rimuovere i rifiuti gommosi dai fondali tra Predore e Tavernola Bergamasca. Si inizierà nel 2027, fino a 50 metri di profondità.Lettura meno di un minuto.
Predore
Via libera alla bonifica dei fondali del lago d’Iseo, dove da oltre cinquant’anni si trovano accumulati rifiuti gommosi. Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Bacino dei Laghi Iseo, Endine e Moro ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la rimozione dei materiali sommersi nell’area tra Predore e Tavernola Bergamasca.
Il lavoro interesserà una superficie di circa 500 metri quadrati, fino a 50 metri di profondità. L’avvio è previsto nel 2027
L’intervento, finanziato da Regione Lombardia con 3 milioni e 480mila euro, interesserà una superficie di circa 500 metri quadrati, fino a 50 metri di profondità. L’avvio dei lavori è previsto nel 2027.
Bonifica del lago d’Iseo, come saranno rimossi i rifiuti
Il progetto, redatto da Zoppi & Partners Engineering, prevede cinque fasi. Dopo la mappatura dei fondali, prevista entro la prima metà del 2027, sommozzatori specializzati recupereranno i rifiuti, trasportandoli in superficie in contenitori stagni per il successivo smaltimento. Seguiranno l’aspirazione dei sedimenti più fini, il trattamento dei materiali recuperati e il monitoraggio finale.
Rifiuti sommersi nel Sebino, lavori dal 2027
«Una delle bonifiche di rifiuti subacquea più importanti non solo in Italia, ma in tutta Europa», sottolinea Alessio Rinaldi, presidente dell’Autorità di Bacino. Per l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione si tratta di un passo decisivo per «sanare una ferita ambientale aperta da oltre cinquant’anni». Il prossimo passaggio sarà la predisposizione del bando di gara per affidare i lavori all’impresa incaricata della bonifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA