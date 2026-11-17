Via libera alla bonifica dei fondali del lago d’Iseo, dove da oltre cinquant’anni si trovano accumulati rifiuti gommosi. Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Bacino dei Laghi Iseo, Endine e Moro ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la rimozione dei materiali sommersi nell’area tra Predore e Tavernola Bergamasca.