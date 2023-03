Lavori al pontile, il lido Nettuno aprirà il 1° giugno

Sono iniziati nei quattro lidi di Sarnico i preparativi per la nuova stagione primaverile ed estiva. Il lido Nettuno anche quest’anno, come già nel 2022, aprirà i battenti il 1° giugno. Ormai lontani gli anni in cui si poteva varcare i cancelli dell’area a lago dai primi di aprile. «Abbiamo valutato di dare il via alla stagione già a metà maggio – spiega l’assessore al turismo, Lorenzo Bellini –, ma l’abbiamo scartata: dopo un sopralluogo si è deciso infatti di sistemare la passerella in legno che dalla riva accompagna i bagnati al largo per un tuffo, sostituendo le assi danneggiate e, per una questione prettamente igienica, rimuovere la parte finale della passerella, una zona attualmente occupata da ghiaietto e sabbia e sostituita con una nuova pavimentazione con doghe in finto legno . Abbiamo inoltre provveduto alla manutenzione ordinaria dell’area con la potatura degli alberi e la sostituzione delle piante seccate l’estate scorsa causa la siccità. Non ultima la sistemazione dei giochi dei bambini e dei tre campetti di calcio, basket e volley».