Lovere, incendio in una villa abbandonata: i Vigili del fuoco in azione nella notte - Le foto

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Lovere e Gazzaniga hanno domato nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 settembre un incendio in una villa abbandonata a Lovere in via Giorgio Paglia . I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 4 e hanno spento le fiamme e bonificato tutta l’area compromessa: ancora da chiarire le cause del rogo. Guarda le foto dell’intervento dei Vigili del fuoco.