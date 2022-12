Lovere piange Pietti, storico timoniere

È stata una vigilia di Natale triste per il mondo dello sport loverese e in particolare per il canottaggio: alle 10, nella chiesa di San Giorgio, sono stati celebrati i funerali di Gigi Pietti, storico timoniere della Canottieri Sebino, realtà con la quale ha gareggiato dal 1946 al 2012. Pietti si è spento a 93 anni, giovedì sera nella sua abitazione, dopo una breve malattia, circondato dall’affetto della moglie Francesca e dei figli Stefano e Paola.