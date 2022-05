Lovere, schianto in scooter vicino alle piscine: grave un 60enne

Un motociclista di 60 anni è stato ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto a Lovere in via Giorgio Paglia, all’incrocio delle piscine comunali . In base alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Lovere, il centauro, 60 anni di età, stava svoltando verso la rivierasca in direzione di Castro; forse a causa di un malore, l’uomo ha perso il controllo del proprio scooter ed è finito addosso a una Fiat panda guidata da una giovane di Pisogne che si è vista piombare addosso la moto e il suo conducente.