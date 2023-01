Malore in bici, pensionato muore in strada a Chiuduno

Sarà celebrato mercoledì 11 gennaio alle 15 il funerale di Pietro Gambarini, l’uomo di 72 anni di Chiuduno stroncato da un malore domenica sera a Telgate. L’uomo si è sentito male mentre stava pedalando in sella della sua bicicletta: era partito da casa per recarsi a Messa, nella parrocchiale di Telgate. Un malore improvviso lo ha colto in strada, nella zona industriale. Gambarini non è riuscito a chiamare i soccorsi ed è caduto sull’asfalto.