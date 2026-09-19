Maxi esercitazione sul lago d’Iseo per simulare la frana del monte Saresano - Foto

Oltre 400 volontari impegnati direttamente nelle esercitazioni e quasi un centinaio dislocati nei territori del lago. La maxi esercitazione di Protezione civile tra Tavernola e il Sebino andata in scena venerdì 18 e sabato 19 settembre, ha coinvolto l’intera area lacustre con l’obiettivo di testare tempi di intervento, organizzazione e, soprattutto, il coordinamento tra tutti i soggetti chiamati a gestire uno degli scenari emergenziali più complessi: la possibile frana del monte Saresano.

L’emergenza simulata

«Obiettivo raggiunto», commenta il consigliere provinciale con delega alla Protezione civile, Massimo Cocchi, a margine della prova su larga scala organizzata dalle Province di Bergamo e Brescia insieme alle Prefetture, ai Comandi dei Vigili del fuoco e alla Protezione civile, per riprodurre gli scenari elaborati dopo il 2021, dopo l’accelerazione del movimento franoso. In campo sono state simulate le principali fasi dell’emergenza: dall’allerta all’attivazione dei soccorsi, dall’evacuazione della popolazione fino al monitoraggio successivo all’evento, con il coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni di volontariato e delle forze dell’ordine.

I mezzi della Protezione civile

(Foto di Maraviglia) Più di 400 volontari coinvolti

(Foto di Maraviglia) La cementeria di Tavernola, in una zona a rischio frana

(Foto di Maraviglia)

L’esercitazione

A Credaro sono stati allestiti il campo soccorritori, il Com (Centro operativo misto) e un centro formativo per illustrare ai volontari le procedure di preparazione del campo base. Tavernola è stato invece il cuore di diversi scenari: dall’evacuazione di alcuni residenti della zona rossa alla pulizia del torrente Rino, fino alla posa dei gruppi elettrogeni necessari a garantire i servizi essenziali al paese. «Niente è lasciato al caso: ogni aspetto viene verificato in vista dell’aggiornamento del Piano di emergenza comunale», spiega il sindaco Roberto Martinelli, sottolineando «l’importante dispiegamento di volontari» impegnati nell’esercitazione e «l’importanza» delle esercitazioni per testare la risposta in caso di emergenza.

Brandine pronte in caso di evacuazione

(Foto di Maraviglia) La pulizia del torrente Rino

(Foto di Maraviglia) Le tende della Protezione civile

«Ogni ingranaggio ha funzionato»