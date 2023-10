Navigazione: scatta l’orario invernale e anche il «ritocco» sui biglietti

Dopo aver trasportato, da inizio anno a fine settembre, oltre 1,3 milioni di passeggeri, la società Navigazione Lago d’Iseo - che ha sede a Costa Volpino - ha attivato lunedì 2 ottobre l’orario invernale, che resterà valido fino al prossimo 24 marzo. In questi sei mesi il numero di corse turistiche viene ridotto in maniera considerevole, mentre vengono garantiti i collegamenti utilizzati dagli studenti. Quotidianamente, più volte al giorno, in base agli orari di entrata e di uscita dagli istituti scolastici superiori, i battelli fanno la spola tra Iseo, Monte Isola e Tavernola, tra Lovere e Pisogne tra Iseo e Predore.

Collegamenti e costi

Le corse scolastiche saranno ovviamente sospese durante le vacanze di Natale e di Pasqua, mentre sono tutti confermati i collegamenti tra Sulzano e Monte Isola (località Peschiera Maraglio) e fra Sale Marasino e Monte Isola (località Carzano). Oltre al nuovo orario invernale. Sono scattati anche gli aumenti del costo dei biglietti (in base alle singole tariffe l’aumento massimo è del 9,6%, l’incremento medio risulta pari al 7,9%; a ottobre del 2022, l’incremento massimo era stato del 14%, l’incremento medio del 5%: contro tali aumenti Legambiente Basso Sebino ha lanciato una raccolta firme sulla piattaforma online Change.org raccogliendo finora più di 300 adesioni).

Relazioni internazionali

«Nell’anno che ha visto il lago d’Iseo protagonista insieme alle province di Bergamo e Brescia capitale della cultura italiana 2023 – evidenzia una nota diffusa da Navigazione Lago d’Iseo - per una stagione turistica che volge al termine, un’altra è già alle porte. Sono infatti già ripresi gli workshop coi tour operator stranieri per consolidare le relazioni già acquisite o per stabilirne di nuove nell’ambito del programma di incoming italiano 2024 a cui partecipa l’ufficio marketing di Navigazione Lago d’Iseo. La prima tappa si è svolta a metà settembre al World Trade Center di Rotterdam, ed ha registrato la partecipazione di 38 operatori turistici locali, cui è seguito un evento a Stoccolma che ha consolidato la collaborazione con operatori già presenti sul territorio. La prossima settimana si terrà un workshop importante a Top Resa di Parigi ed altri appuntamenti, a Bruxelles e a Oslo, seguiranno in collaborazione con Visit Brescia».

«Anno del rilancio»