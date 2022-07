Netflix, 6 giorni di «ciak si gira»sul lago d’Iseo: Litoranea chiusa dalle 8 alle 20

Ciak, ad agosto si gira lungo la rivierasca Sebina occidentale tra Castro e Predore, esattamente da lunedì 1° agosto a sabato 6. E questa volta non si tratta di rumors. La conferma ufficiale viene dalla riunione tecnico-operativa di ieri in Prefettura a Bergamo, con il team che per due mesi ha radiografato la panoramica strada statale 469 insieme agli addetti alla sicurezza, polizia e carabinieri, e agli amministratori locali dei Comuni interessati dalle riprese di alcune scene movimentate del film.