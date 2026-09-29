Nuovi progetti, cresce il Cammino Tre Laghi
TURISMO SLOW. I numeri sono in costante aumento e portano benefici in tutti i paesi attraversati. Ora caccia ai fondi per potenziare la rete dei sentieri.Lettura 1 min.
Laghi
È un’idea nata nel 2023 dal desiderio di valorizzare il patrimonio naturalistico e storico locale, ma in poco tempo si è trasformata in un vero e proprio fenomeno del turismo lento, che ora punta a crescere ulteriormente. Il Cammino Tre Laghi, percorso ad anello di 100 chilometri che parte e arriva a Sovere abbracciando 13 Comuni tra i laghi d’Iseo, di Endine e di Gaiano, traccia un bilancio positivo dei suoi primi tre anni e rilancia, guardando al futuro con una nuova e ambiziosa sfida, che ha bisogno del coinvolgimento della comunità.
I numeri raccontano un successo costante e in crescita. Nel 2024 è stata sfondata la quota di mille credenziali distribuite (cifra confermata anche l’anno successivo, con la precisazione che il numero dei camminatori effettivi lungo i sentieri è sicuramente molto più ampio rispetto a quanti acquistano la credenziale), mentre per il 2026 ancora è presto per tracciare bilanci definitivi, ma si può già dire che «è stato registrato un boom inaspettato già nei primissimi mesi dell’anno, forse anche per l’effetto di curiosità verso i cammini generato dall’ultimo film di Checco Zalone», spiega Sara Bianchi, tra le promotrici dell’iniziativa insieme al padre Rudi.
I picchi di affluenza si sono concentrati nei ponti primaverili di Pasqua e del 25 Aprile, ma il flusso di camminatori si sta mantenendo vivace anche nei mesi autunnali di settembre e ottobre. Un indotto che fa bene all’intero territorio attraversato dal Cammino: «Sempre più attività si uniscono alla nostra rete di collaborazione - aggiunge Bianchi -. Dai b&b agli affittacamere, dagli ostelli fino ai campeggi e ai negozi di Sovere che vendono il materiale ufficiale in loco».
Con l’aumentare dei camminatori cresce anche l’esigenza di strutturare e migliorare i servizi lungo la rete sentieristica. Per questo è appena partita la campagna di crowdfunding «Camminare per crescere», promossa dal Cammino Tre Laghi con il supporto del Circolo culturale Agorà di Sovere. Il progetto è stato selezionato nell’ambito dell’iniziativa nazionale «Paesaggio che vai. Cammini d’Italia per fare comunità», promossa da Acri con Fondazione Cariplo come capofila insieme ad altre 11 fondazioni bancarie.
L’iniziativa, attiva sulla piattaforma «Eppela» fino al 4 novembre , punta a raccogliere almeno cinquemila euro: «Al raggiungimento di questa soglia – spiega Bianchi –, le fondazioni sbloccheranno un cofinanziamento aggiuntivo che porterà la risorsa complessiva a 20mila euro. I fondi raccolti permetteranno di intervenire su livelli diversi: il potenziamento e il rinnovo della segnaletica e dei punti di accesso, il recupero di un muro con la realizzazione di un murale dedicato al Cammino nei pressi della partenza, a Sovere, e l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul turismo sostenibile. Coinvolgeremo cinque scuole per avvicinare le nuove generazioni al mondo dei cammini». Tra le novità in cantiere ci sono anche un’escursione guidata con accompagnatore ambientale durante il ponte dell’Immacolata e la partecipazione alla fiera “Fa’ la cosa giusta!”, nel 2027, per promuovere l’itinerario a livello nazionale.
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