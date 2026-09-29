Nuovi progetti, cresce il Cammino Tre Laghi

È un’idea nata nel 2023 dal desiderio di valorizzare il patrimonio naturalistico e storico locale, ma in poco tempo si è trasformata in un vero e proprio fenomeno del turismo lento, che ora punta a crescere ulteriormente. Il Cammino Tre Laghi, percorso ad anello di 100 chilometri che parte e arriva a Sovere abbracciando 13 Comuni tra i laghi d’Iseo, di Endine e di Gaiano, traccia un bilancio positivo dei suoi primi tre anni e rilancia, guardando al futuro con una nuova e ambiziosa sfida, che ha bisogno del coinvolgimento della comunità.

I numeri raccontano un successo costante e in crescita. Nel 2024 è stata sfondata la quota di mille credenziali distribuite (cifra confermata anche l’anno successivo, con la precisazione che il numero dei camminatori effettivi lungo i sentieri è sicuramente molto più ampio rispetto a quanti acquistano la credenziale), mentre per il 2026 ancora è presto per tracciare bilanci definitivi, ma si può già dire che «è stato registrato un boom inaspettato già nei primissimi mesi dell’anno, forse anche per l’effetto di curiosità verso i cammini generato dall’ultimo film di Checco Zalone», spiega Sara Bianchi, tra le promotrici dell’iniziativa insieme al padre Rudi.

I picchi di affluenza si sono concentrati nei ponti primaverili di Pasqua e del 25 Aprile, ma il flusso di camminatori si sta mantenendo vivace anche nei mesi autunnali di settembre e ottobre. Un indotto che fa bene all’intero territorio attraversato dal Cammino: «Sempre più attività si uniscono alla nostra rete di collaborazione - aggiunge Bianchi -. Dai b&b agli affittacamere, dagli ostelli fino ai campeggi e ai negozi di Sovere che vendono il materiale ufficiale in loco».

Con l’aumentare dei camminatori cresce anche l’esigenza di strutturare e migliorare i servizi lungo la rete sentieristica. Per questo è appena partita la campagna di crowdfunding «Camminare per crescere», promossa dal Cammino Tre Laghi con il supporto del Circolo culturale Agorà di Sovere. Il progetto è stato selezionato nell’ambito dell’iniziativa nazionale «Paesaggio che vai. Cammini d’Italia per fare comunità», promossa da Acri con Fondazione Cariplo come capofila insieme ad altre 11 fondazioni bancarie.