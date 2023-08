Ordina un cappuccio e si sente male al bar: muore 78enne a Costa Volpino

Era appena uscito dal medico per una visita di controllo, poi al bar con un amico, a Costa Volpino, per bere un caffè. Qui si è sentito male, nel bagno del locale di via Nazionale venerdì 18 agosto, intorno alle 11.30: è morto così, per un malore che non gli ha dato scampo, un 78enne di Costa Volpino.