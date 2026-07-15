Palazzolo-Sarnico, 150 anni in carrozza e tante «prime volte»

Centocinquant’anni di storia, appena una decina di chilometri di binari. Eppure la Ferrovia del Sebino è molto più di una linea ferroviaria: sui binari che collegano Palazzolo sull’Oglio a Paratico e Sarnico per decenni ha corso veloce l’industrializzazione del territorio e, successivamente, una visione pionieristica del turismo su rotaia, culminata a giugno con l’inaugurazione delle nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS.

La storia ultracentenaria della linea

Un secolo e mezzo di vita che, negli ultimi trent’anni, è stato accompagnato dal lavoro dei volontari dell’associazione Ferrovia del Basso Sebino (Fbs), poi diventata Ferrovie turistiche italiane (Fti). «Abbiamo contribuito a mantenere efficiente e utilizzabile quello che altrimenti oggi sarebbe un binario sepolto sotto una foresta di piante e rovi o, nella migliore delle ipotesi, una pista ciclabile», racconta Silvio Cinquini, presidente di Fbs dal 1994 al 2019, ripercorrendo a ritroso un viaggio cominciato il 31 agosto del 1876.

Immagini storiche ferrovia Palazzolo - Paratico/sarnico

(Foto di Archivio Fondazione FS Italiane) Dietro alla ferrovia, voluta dall’allora Società per le ferrovie dell’Alta Italia, c’era una precisa vocazione industriale: collegare le industrie siderurgiche del lago d’Iseo, come l’Italsider di Castro, con la direttrice Milano-Venezia e trasportare il calcare proveniente dalle cave del Sebino bresciano al cementificio di Palazzolo, sostituendo così il trasporto via acqua lungo la Fusia.

Gestita prima dalla Società anonima per la ferrovia Palazzolo-Paratico al Lago d’Iseo, poi dalle Ferrovie dello Stato dal 1911, fu attiva per anni garantendo il servizio commerciale fino al 1998. Il trasporto viaggiatori fu interrotto nel 1966, per poi riprendere all’inizio degli Anni ’90, quando cominciarono a circolare nuovamente i primi convogli turistici. Un’attività ripresa e consolidata dalla Fondazione FS a partire dal 2014.

Con i suoi 9,7 chilometri, la Palazzolo-Paratico Sarnico è un’infrastruttura che ha profondamente segnato la storia economica, industriale e turistica del Sebino e che vanta diversi primati. «Fu l’unica linea italiana – continua Cinquini – a utilizzare un sistema integrato di trasporto merci tra treno e chiatte sul lago d’Iseo. È stata inoltre la prima ferrovia del Paese a essere riaperta stabilmente per finalità turistiche grazie all’accordo tra Ferrovie dello Stato e l’allora Fbs. Un primo viaggio sperimentale venne organizzato nel maggio 1991, oltre vent’anni dopo la soppressione del servizio viaggiatori, mentre dal 1994 prese il via il progetto TrenoBlu, che negli anni ha portato sul Sebino centinaia di convogli turistici e storici, nonostante risorse pubbliche molto limitate».

Le nuove carrozze panoramiche