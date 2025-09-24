Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Mercoledì 24 Settembre 2025

Predore, notte di paura. Strada riaperta tra Tavernola e Riva di Solto - Foto e video

IL MALTEMPO. Nella serata del 23 settembre i due smottamenti che hanno bloccato la circolazione, ripresa dopo 24 ore.

Margaret Frassi
Margaret Frassi
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le operazioni di ripristino sulla Rivierasca
Le operazioni di ripristino sulla Rivierasca

Predore

Ha riaperto alle 19,30 di mercoledì 24 settembre ha riaperto il tratto di Rivierasca tra Tavernola e Riva di Solto, rimasto chiuso poco meno di 24 ore a seguito dei due smottamenti della serata del 23, dovuti alle forti piogge. Anas, a cui fa capo la gestione della strada statale 469, ha effettuato un sopralluogo di prima mattina. Quindi i lavori per lo sgombero dei detriti nella zona della galleria di Portirone in direzione Riva di Solto. Sul posto i carabinieri forestali del nucleo di Costa Volpino.

La situazione in mattinata
La situazione in mattinata

Autobus fermi

Intanto nella mattina gli autobus che trasportano gli studenti dal basso lago (Tavernola, Predore e Sarnico) alle scuole superiori di Lovere non hanno potuto circolare: una quarantina di ragazzi è quindi rimasta a casa o ha dovuto trovare soluzioni alternative.

La notte di maltempo

La notte è stata molto complessa: una colata di detriti ha invaso la statale 469 a Sarnico in zona Lido Nettuno e all’altezza dei cantieri Riva, alle 21 di martedì 23 settembre: la zona è stata sgomberata e riaperta al transito ore 21.30. Colpita anche la parte alta di Predore con l’acqua che ha inondato le vie Carobbio e Chiodi.

Leggi anche
Maltempo a Predore
Maltempo a Predore

Il Rino ha minacciato di esondare, e l’acqua ha lambito il bordo degli argini. Emanuele Ghirardelli, memore dell’esondazione del ‘96, ha avvisato il sindaco Paolo Bertazzoli e tutte le auto parcheggiate nella piazzetta vicina sono state spostate.

Smottamenti si sono verificati ai Vasti Alti e in mattinata è previsto un sopralluogo del Comune. Nel frattempo resta chiusa la Rivierasca tra Portirone e Riva di Solto per una colata di detriti che ha invaso la carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Predore
Lovere
Riva di Solto
Sarnico
Disastri, Incidenti
Disastri meteorologici
Incidente (generico)
Inondazione
Terremoto
Giuseppe Arrighetti
Emanuele Ghirardelli
Paolo Bertazzoli
anas