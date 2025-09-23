Cronaca / Val Calepio e Sebino
Martedì 23 Settembre 2025
Due frane tra Riva di Solto e Tavernola: strada chiusa. Allagamenti a Sarnico e Predore - Foto e video
MALTEMPO. Fango e ghiaia hanno completamente ostruito la carreggiata, i due smottamenti a 500 metri di distanza. Strade allagate in diversi comuni.
Sebino
Il forte temporale che dalle 20 di martedì 23 settembre si è abbattuto sul Sebino ha provocato due smottamenti tra Tavernola e Riva di Solto. Non risultano veicoli coinvolti, ma la strada non è percorribile. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni automobilisti in transito poco dopo le 21 che hanno poi avvisato il 112 per attivare vigili del fuoco e forze dell’ordine. La strada rivierasca è gestita dall’Anas che dovrà ripulire la carreggiata e poi valutare la sua riapertura.
Due smottamenti in 500 metri
«Stavo tornando a casa – racconta Roberto Zanella, testimone di quanto accaduto – e mi sono trovato di fronte questa colata di fango e ghiaia che usciva da una delle vallette laterali, che probabilmente si era riempita di materiale e non riusciva più a scaricare l’acqua piovana. Non c’è nessun veicolo coinvolto, ma il materiale continuava a uscire». In un’altra valletta si è verificato lo stesso problema: il tratto di strada coinvolto è quello fra la località Zù e la galleria Portirone di Parzanica: «Più o meno – ricostruisce Zanella – la distanza che c’è fra i due smottamenti è di circa 500 metri». Mercoledì 24 settembre la verifica approfondita di quanto accaduto, in attesa delle decisioni dell’Anas.
Diversi allagamenti
In serata sono state segnalate strade allagate in diversi comuni sul lago d’Iseo, in particolare a Sarnico, in via Predore, nella zona del Lido Nettuno e del parco Lazzarini, ma anche a Predore, in particolare nella parte alta del paese.
Maltempo, strade allagate a Sarnico
