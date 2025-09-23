Due frane tra Riva di Solto e Tavernola: strada chiusa. Allagamenti a Sarnico e Predore - Foto e video

Il forte temporale che dalle 20 di martedì 23 settembre si è abbattuto sul Sebino ha provocato due smottamenti tra Tavernola e Riva di Solto. Non risultano veicoli coinvolti, ma la strada non è percorribile. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni automobilisti in transito poco dopo le 21 che hanno poi avvisato il 112 per attivare vigili del fuoco e forze dell’ordine. La strada rivierasca è gestita dall’Anas che dovrà ripulire la carreggiata e poi valutare la sua riapertura.