Rissa e macchina in fiamme: notte di paura ad Adrara

Un episodio di violenza inaspettata ha scosso Adrara San Martino nella notte tra sabato e domenica. Poco dopo la mezzanotte, nel parcheggio all’ingresso del paese, nella zona comunemente detta «il parco», adiacente a un piccolo spazio verde e al distributore di acqua, è scoppiata una lite tra più persone, con ogni probabilità di origine indiana o pakistana. Lo scontro, rapidamente degenerato, è sfociato in una rissa e successivamente in atti di vandalismo .

Sono stati curati alcuni feriti

La tensione è durata a lungo. Dopo la fase iniziale della colluttazione, qualcuno ha incendiato un’auto e ne ha devastata un’altra, colpendola con violenza e mandando in frantumi i vetri. Tre ambulanze sono accorse per assistere i feriti – al momento non si conoscono con precisione né il numero né le condizioni – mentre a domare l’incendio sono stati i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Credaro. Anche una squadra di volontari da Palazzolo era stata attivata, ma è stata fermata in quanto l’intervento risultava già coperto.