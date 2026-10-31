Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 31 Ottobre 2026

Rogno, cade in moto e finisce contro un muretto: grave un quattordicenne

LO SCHIANTO . L’incidente alle 13.26 in via Vittorio Veneto, nella frazione di Bessimo Inferiore. Allertato anche l’elisoccorso di Bergamo, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Rogno, cade in moto e finisce contro un muretto: grave un quattordicenne
Il luogo dell’incidente
(Foto di TeleBoario)

Rogno

Un ragazzo di 14 anni, residente a Darfo Boario Terme, è rimasto coinvolto in un incidente in moto a Rogno, nella frazione di Bessimo Inferiore. L’allarme è scattato alle 13.26 di sabato 31 ottobre in via Vittorio Veneto.

Il quattordicenne stava tornando da scuola e si dirigeva verso casa, a Darfo, quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro il marciapiede e poi un muretto che costeggia la carreggiata

La centrale operativa ha attivato i soccorsi, allertando anche l’elisoccorso di Bergamo vista la gravità dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il quattordicenne stava tornando da scuola e si dirigeva verso casa, a Darfo, quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro il marciapiede e poi un muretto che costeggia la carreggiata. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La dinamica resta da chiarire, le condizioni del giovane sono critiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogno
Bergamo
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
Soreu Alpi