Rogno, cade in moto e finisce contro un muretto: grave un quattordicenne

Un ragazzo di 14 anni, residente a Darfo Boario Terme, è rimasto coinvolto in un incidente in moto a Rogno, nella frazione di Bessimo Inferiore. L’allarme è scattato alle 13.26 di sabato 31 ottobre in via Vittorio Veneto.

Il quattordicenne stava tornando da scuola e si dirigeva verso casa, a Darfo, quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro il marciapiede e poi un muretto che costeggia la carreggiata

La centrale operativa ha attivato i soccorsi, allertando anche l’elisoccorso di Bergamo vista la gravità dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il quattordicenne stava tornando da scuola e si dirigeva verso casa, a Darfo, quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro il marciapiede e poi un muretto che costeggia la carreggiata. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La dinamica resta da chiarire, le condizioni del giovane sono critiche.