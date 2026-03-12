Rotonda anti code a Villongo tutta aperta: «Momento storico per il Basso Sebino»

Il percorso per arrivare a questo momento non è stato breve, anzi. Si tratta di un’opera di cui si è parlato per decenni sul Basso Sebino. Ma d’ora in avanti, grazie alla nuova e ultima (realizzata) rotonda lungo la sp 91, il tragitto da e per il lago d’Iseo e la Val Calepio dovrebbe beneficiare – in attesa della «famosa» variante – di un significativo snellimento del traffico. Cosa per altro già testata negli ultimi mesi, dato che durante i lavori per costruire la rotatoria all’incrocio a cinque vie lungo la provinciale che taglia in due Villongo, la strada è sempre rimasta aperta in direzione Bergamo e Sarnico, senza quindi creare particolari disagi alla già complicata situazione viabilistica della zona.

Congestionata anche nei fine settimana

Iniziati a fine ottobre, il grosso dei lavori è giunto al termine e, da giovedì alle 11, come indicato sia nell’ordinanza emessa dalla Provincia di Bergamo che da quella firmata dal responsabile della Polizia locale di Villongo, torneranno percorribili anche tutte le strade laterali che, fino all’inizio dello scorso autunno, venivano regolate chi in ingresso e chi in uscita tramite un semaforo che ora si può definitivamente archiviare tra i brutti ricordi. Con l’impianto che gestiva le precedenze, infatti, durante le ore di punta in ingresso e uscita dai luoghi di lavoro – in zona, per altro, c’è il cuore della cosiddetta Rubber Valley, con decine e decine di aziende del settore della gomma – e nei fine settimana durante la stagione turistica si creavano lunghe code e rallentamenti. Ora, invece, via il semaforo e il relativo impianto «rosso stop» per le sanzioni, l’incrocio tra la sp 91, via Giacomo Puccini, Silvio Pellico, Papa Giovanni XXIII e Loreschi è snellito dalla rotatoria.

«L’inaugurazione ufficiale verrà organizzata probabilmente dopo Pasqua – annuncia il sindaco, Francesco Micheli –, perché le asfaltature richiedono temperature adeguate e alcuni lavori non sono ancora ultimati». Come nel caso delle aree verdi. Dalle 11 di oggi, però, con tanto di segnaletica verticale definitiva (quella orizzontale verrà rifatta alla fine del cantiere e dopo gli asfalti), la rotonda apre al traffico. Lungo la sp 91 è stato anche istituito il limite di velocità temporaneo di 30 chilometri orari, per motivi di sicurezza legati ai lavori.

Le vicissitudini legate al Pgt