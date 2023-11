Ruba capi d’abbigliamento per 500 euro, arrestato 23enne a Rogno

Nella serata del 24 novembre, a Rogno , in Via Vittorio Veneto, i carabinieri della Stazione di Lovere, hanno arrestato con l’accusa di rapina impropri a un 23enne italiano , senza fissa dimora, pregiudicato.

L’uomo è stato segnalato dal comando della polizia locale di Darfo Boario Terme alla centrale operativa di Clusone come l’autore di una rapina messa a segno all’interno del Centro Commerciale Adamello . Il 23enne ha spintonato il titolare del negozio per darsi alla fuga dopo aver sottratto diversi capi di abbigliamento.

Nel corso delle ricerche i carabinieri della Stazione di Lovere, lo hanno individuato in Via Vittorio Veneto a Rogno, mentre tentava di nascondere un borsone in una siepe. La perquisizione ha consentito poi di ritrovare due paia di scarpe sportive ed un giubbotto, tutto abbigliamento griffato, muniti ancora dei dispositivi antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 500 euro.