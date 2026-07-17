Sabato i funerali di Paolo Zinesi, il 56enne di Villongo morto per malore mentre lavorava
IL LUTTO. La salma è stata restituita alla famiglia giovedì sera dopo gli accertamenti. Venerdì sera la veglia, sabato l’addio.Lettura meno di un minuto.
Villongo
Verrà celebrato sabato 18 luglio, l’ultimo saluto a Paolo Zinesi, il 56enne di Villongo deceduto martedì dopo aver accusato un malore mentre si trovava al lavoro.
Che cosa è successo
Zinesi aveva appena iniziato il turno alla Fluorseals Spa di Grumello del Monte quando è stato colto da un improvviso malore sotto gli occhi del collega, che ha tentato di rianimarlo nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. Nonostante i tentativi, per il 56enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In un primo momento la salma era stata restituita ai familiari, ma nella serata di martedì era stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Giovedì sera è arrivato il nulla osta.
Chi era Paolo Zinesi
L’uomo viveva a Villongo con la moglie Rosalìa, ma era originario di Grumello del Monte, dove era molto conosciuto per il suo lungo impegno nel volontariato, in particolare nel gruppo Alpini e nella Protezione civile. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in entrambe le comunità, con numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di amici, conoscenti e associazioni.
La salma di Paolo Zinesi riposa alla Casa del Commiato Belometti di Villongo, dove venerdì 17 luglio, alle 18.30, si terrà veglia di preghiera. Il funerale sarà celebrato sabato 18, alle 16, nella chiesa di San Filastro.
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