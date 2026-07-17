Sabato i funerali di Paolo Zinesi, il 56enne di Villongo morto per malore mentre lavorava

Che cosa è successo

Zinesi aveva appena iniziato il turno alla Fluorseals Spa di Grumello del Monte quando è stato colto da un improvviso malore sotto gli occhi del collega, che ha tentato di rianimarlo nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. Nonostante i tentativi, per il 56enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In un primo momento la salma era stata restituita ai familiari, ma nella serata di martedì era stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Giovedì sera è arrivato il nulla osta.