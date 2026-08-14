Sarnico invasa dalle alghe, raccolte 1.600 tonnellate: scatta il piano di pulizia
Emergenza sul lago d’Iseo per la proliferazione delle alghe acquatiche. Venerdì sopralluogo a Sarnico: già avviati gli interventi con due battelli spazzino e un mezzo anfibio: da metà giugno raccolte circa 1.600 tonnellate di alghe, contro le 600 di una stagione normale.Lettura meno di un minuto.
Sarnico
Alghe acquatiche, è emergenza a Sarnico. Venerdì mattina 14 agosto si è svolto un incontro nella cittadina alla presenza del Commissario Prefettizio Giacomo Pintus e dei funzionari di Autorità di Bacino e Mpl, la società che si occupa delle manutenzioni sull’area lacuale.
A seguire l’ispezione sulle aree del centro della cittadina, nel tratto tra il ponte che separa le due province e la diga e soprattutto nei tre lidi lungo la litoranea, Nettuno, Cadè e Fontanì, i più colpiti dal fenomeno.
In mattinata già i primi interventi di pulizia, che proseguiranno nei prossimi giorni. Al lavoro due battelli spazzino e un mezzo anfibio. «Da metà giugno - spiega Marco Terzi, ad di Mpl, -abbiamo raccolto circa 1600 tonnellate di alghe acquatiche sul lago, solitamente ne preleviamo 600 tonnellate in una stagione». Un fenomeno che ha reso il lago impresentabile e con odori centralizzato tra Iseo, Clusane, Paratico e Sarnico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA