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Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 14 Agosto 2026

Sarnico invasa dalle alghe, raccolte 1.600 tonnellate: scatta il piano di pulizia

Emergenza sul lago d’Iseo per la proliferazione delle alghe acquatiche. Venerdì sopralluogo a Sarnico: già avviati gli interventi con due battelli spazzino e un mezzo anfibio: da metà giugno raccolte circa 1.600 tonnellate di alghe, contro le 600 di una stagione normale.

Lettura meno di un minuto.
Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Sarnico invasa dalle alghe, raccolte 1.600 tonnellate: scatta il piano di pulizia
Le alghe nel lago d’Iseo

Sarnico

Alghe acquatiche, è emergenza a Sarnico. Venerdì mattina 14 agosto si è svolto un incontro nella cittadina alla presenza del Commissario Prefettizio Giacomo Pintus e dei funzionari di Autorità di Bacino e Mpl, la società che si occupa delle manutenzioni sull’area lacuale.

A seguire l’ispezione sulle aree del centro della cittadina, nel tratto tra il ponte che separa le due province e la diga e soprattutto nei tre lidi lungo la litoranea, Nettuno, Cadè e Fontanì, i più colpiti dal fenomeno.

Sarnico invasa dalle alghe, raccolte 1.600 tonnellate: scatta il piano di pulizia
La situazione alghe nel lago d'iseo

In mattinata già i primi interventi di pulizia, che proseguiranno nei prossimi giorni. Al lavoro due battelli spazzino e un mezzo anfibio. «Da metà giugno - spiega Marco Terzi, ad di Mpl, -abbiamo raccolto circa 1600 tonnellate di alghe acquatiche sul lago, solitamente ne preleviamo 600 tonnellate in una stagione». Un fenomeno che ha reso il lago impresentabile e con odori centralizzato tra Iseo, Clusane, Paratico e Sarnico.

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