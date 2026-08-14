Sarnico invasa dalle alghe, raccolte 1.600 tonnellate: scatta il piano di pulizia

Alghe acquatiche, è emergenza a Sarnico. Venerdì mattina 14 agosto si è svolto un incontro nella cittadina alla presenza del Commissario Prefettizio Giacomo Pintus e dei funzionari di Autorità di Bacino e Mpl, la società che si occupa delle manutenzioni sull’area lacuale.

A seguire l’ispezione sulle aree del centro della cittadina, nel tratto tra il ponte che separa le due province e la diga e soprattutto nei tre lidi lungo la litoranea, Nettuno, Cadè e Fontanì, i più colpiti dal fenomeno.