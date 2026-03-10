Sarnico, nominato un commissario dal prefetto. Avviata la procedura per sciogliere il Consiglio comunale
LA DECISIONE. Il viceprefetto Giacomo Pintus garantirà il funzionamento del Comune.
Sarnico
Il Prefetto della Provincia di Bergamo Luca Rotondi ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale di Sarnico, a seguito delle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti dell’organo assembleare.
«Nelle more della definizione della procedura e dell’adozione del decreto di scioglimento, il Prefetto, vista la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del Testo Unico Enti Locali, ha decretato la sospensione del Consiglio» è la nota della Prefettura.
Al fine di garantire la continuità nel funzionamento degli Organi e nella gestione dei Servizi, è stato nominato un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, con i poteri del sindaco, della giunta comunale e del Consiglio comunale, nella persona del viceprefetto Giacomo Pintus, capo di gabinetto della Prefettura di Bergamo.
