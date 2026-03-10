Sarnico, nominato un commissario dal prefetto. Avviata la procedura per sciogliere il Consiglio comunale

Il Prefetto della Provincia di Bergamo Luca Rotondi ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale di Sarnico, a seguito delle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti dell’organo assembleare.

«Nelle more della definizione della procedura e dell’adozione del decreto di scioglimento, il Prefetto, vista la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del Testo Unico Enti Locali, ha decretato la sospensione del Consiglio» è la nota della Prefettura.