Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 08 Marzo 2026

«Atto di grave slealtà politica di membri della mia giunta». Si dimette il sindaco di Sarnico

L’ANNUNCIO. Si è dimesso il sindaco di Sarnico. La notizia arriva in maniera inaspettata nella serata di domenica 8 marzo attraverso un video che il primo cittadino ha fatto circolare.

Redazione Web
Redazione Web
Vigilio Arcangeli, sindaco di Sarnico dal 2024
Vigilio Arcangeli, sindaco di Sarnico dal 2024

Sarnico

«Con profonda sofferenza ma con la testa alta annuncio le mie dimissioni - avvisa online con un video Vigilio Arcangeli, in carica dal 2024 -. La mia decisione non è determinata dalla stanchezza nè da una mia mancanza di amore per il nostro Paese. Nasce da un atto di grave slealtà politica: alcuni membri della mia giunta, Maura Cadei, Luca Fusini, Elisa Gualini e Lorenzo Bellini, persone a cui avevo affidato deleghe importanti, hanno deciso di voltare le spalle al mio progetto, hanno deciso iinsieme alla minoranza di far decadere il consiglio comunale decretando l’arrivo di un commissario prefettizio. E ciò per puri calcoli personali» spiega Ghigo Arcangeli nel video.

«Qualcuno potrebbe dire: “sindaco resti e cerchi un compromesso”, ma io vi dico di no - continua il video -, non avete votato per un’accozzaglia di poltrone, avete votato pr un programma chiaro e io non posso e non voglio governare con chi ora trama nell’ombra». E continua: «Restare a ogni costo significherebbe la nostra cittadina a mesi di agonia, voi non siete merce di scambio, le mie dimissioni sono un atto di tutela verso d voi. Restituisco a voi la parola perchè voi siete gli unici titolari della sovranità. E’ gusto che siano i cittadini a decidere il futuro senza inganni».

Il primo cittadino ringrazia quindi chi ha lavorato con lui «fedelmente: Nicola Danesi, Giorgia Tengattini, Luisa Savoldi, Mauro De Marchi e tutti oi che mi avete sostenuto. Io me ne vado con la coscienza pulita di chi ha agito solo per il bene comune e mai per interesse privato, io credo ancora che la politica sia servizio. Il mio impegno per questa comunità non finisce qui: illustrerò un incontro pubblico per illustrare le ragioni della mia scelta in contraddittorio con chi mi ha sfiduciato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Politica
governo
Partiti, Movimenti
Enti locali
Sociale
famiglia
Vigilio Arcangeli
Luca Fusini
Elisa Gualini
Lorenzo Bellini
Nicola Danesi