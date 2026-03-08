«Atto di grave slealtà politica di membri della mia giunta». Si dimette il sindaco di Sarnico
L’ANNUNCIO. Si è dimesso il sindaco di Sarnico. La notizia arriva in maniera inaspettata nella serata di domenica 8 marzo attraverso un video che il primo cittadino ha fatto circolare.
Sarnico
«Con profonda sofferenza ma con la testa alta annuncio le mie dimissioni - avvisa online con un video Vigilio Arcangeli, in carica dal 2024 -. La mia decisione non è determinata dalla stanchezza nè da una mia mancanza di amore per il nostro Paese. Nasce da un atto di grave slealtà politica: alcuni membri della mia giunta, Maura Cadei, Luca Fusini, Elisa Gualini e Lorenzo Bellini, persone a cui avevo affidato deleghe importanti, hanno deciso di voltare le spalle al mio progetto, hanno deciso iinsieme alla minoranza di far decadere il consiglio comunale decretando l’arrivo di un commissario prefettizio. E ciò per puri calcoli personali» spiega Ghigo Arcangeli nel video.
«Qualcuno potrebbe dire: “sindaco resti e cerchi un compromesso”, ma io vi dico di no - continua il video -, non avete votato per un’accozzaglia di poltrone, avete votato pr un programma chiaro e io non posso e non voglio governare con chi ora trama nell’ombra». E continua: «Restare a ogni costo significherebbe la nostra cittadina a mesi di agonia, voi non siete merce di scambio, le mie dimissioni sono un atto di tutela verso d voi. Restituisco a voi la parola perchè voi siete gli unici titolari della sovranità. E’ gusto che siano i cittadini a decidere il futuro senza inganni».
Il primo cittadino ringrazia quindi chi ha lavorato con lui «fedelmente: Nicola Danesi, Giorgia Tengattini, Luisa Savoldi, Mauro De Marchi e tutti oi che mi avete sostenuto. Io me ne vado con la coscienza pulita di chi ha agito solo per il bene comune e mai per interesse privato, io credo ancora che la politica sia servizio. Il mio impegno per questa comunità non finisce qui: illustrerò un incontro pubblico per illustrare le ragioni della mia scelta in contraddittorio con chi mi ha sfiduciato».
