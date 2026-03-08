«Atto di grave slealtà politica di membri della mia giunta». Si dimette il sindaco di Sarnico

«Con profonda sofferenza ma con la testa alta annuncio le mie dimissioni - avvisa online con un video Vigilio Arcangeli, in carica dal 2024 -. La mia decisione non è determinata dalla stanchezza nè da una mia mancanza di amore per il nostro Paese. Nasce da un atto di grave slealtà politica: alcuni membri della mia giunta, Maura Cadei, Luca Fusini, Elisa Gualini e Lorenzo Bellini, persone a cui avevo affidato deleghe importanti, hanno deciso di voltare le spalle al mio progetto, hanno deciso iinsieme alla minoranza di far decadere il consiglio comunale decretando l’arrivo di un commissario prefettizio. E ciò per puri calcoli personali» spiega Ghigo Arcangeli nel video.

«Qualcuno potrebbe dire: “sindaco resti e cerchi un compromesso”, ma io vi dico di no - continua il video -, non avete votato per un’accozzaglia di poltrone, avete votato pr un programma chiaro e io non posso e non voglio governare con chi ora trama nell’ombra». E continua: «Restare a ogni costo significherebbe la nostra cittadina a mesi di agonia, voi non siete merce di scambio, le mie dimissioni sono un atto di tutela verso d voi. Restituisco a voi la parola perchè voi siete gli unici titolari della sovranità. E’ gusto che siano i cittadini a decidere il futuro senza inganni».