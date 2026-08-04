Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto
NELLA NOTTE. Colpiti Fogg, Swing’s e Terrazza 66. Tre giovani con il volto parzialmente coperto hanno preso di mira le tre attività sul lungolago. Bottino inferiore ai mille euro, mentre i danni alle strutture sono consistenti.Lettura meno di un minuto.
Tris di furti sul lungolago in tre locali della movida nella notte tra lunedì e martedì 4 agosto a Sarnico. Colpiti Fogg, Swing’s e Terrazza 66. Attorno alle 4 tre giovani con il volto parzialmente coperto da cappellini, hanno forzato le porte di ingresso e si sono impossessati dei soldi dei fondi cassa, poi la fuga.
Danni a vetri e strutture di accesso ai locali per un bottino complessivo nelle casse di poco meno di mille euro mentre ingenti sono i danni. Un triplice blitz consumato in poco più di cento metri di distanza tra i locali e in zona vista lago. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Sarnico.
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