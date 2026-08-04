Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto

Tris di furti sul lungolago in tre locali della movida nella notte tra lunedì e martedì 4 agosto a Sarnico. Colpiti Fogg, Swing’s e Terrazza 66. Attorno alle 4 tre giovani con il volto parzialmente coperto da cappellini, hanno forzato le porte di ingresso e si sono impossessati dei soldi dei fondi cassa, poi la fuga.