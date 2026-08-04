Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 04 Agosto 2026

Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto

NELLA NOTTE. Colpiti Fogg, Swing’s e Terrazza 66. Tre giovani con il volto parzialmente coperto hanno preso di mira le tre attività sul lungolago. Bottino inferiore ai mille euro, mentre i danni alle strutture sono consistenti.

Lettura meno di un minuto.
Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto
La vetrina sfondata al Fogg, locale della movida del lungolago a Sarnico preso di mira dai ladri

Tris di furti sul lungolago in tre locali della movida nella notte tra lunedì e martedì 4 agosto a Sarnico. Colpiti Fogg, Swing’s e Terrazza 66. Attorno alle 4 tre giovani con il volto parzialmente coperto da cappellini, hanno forzato le porte di ingresso e si sono impossessati dei soldi dei fondi cassa, poi la fuga.

Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto
Lo Swing’s
Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto
Il Fogg
Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto
Terrazza 66
Sarnico, tre furti in poche ore nei locali della movida - Foto
Terrazza 66

Danni a vetri e strutture di accesso ai locali per un bottino complessivo nelle casse di poco meno di mille euro mentre ingenti sono i danni. Un triplice blitz consumato in poco più di cento metri di distanza tra i locali e in zona vista lago. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Sarnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Luca Cuni