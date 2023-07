Sarnico, un tuffo «di stile» nel passato con l’incanto del liberty

Luci accese per «Sarnico – le gemme del Liberty» l’avvenimento clou dell’estate nel basso Sebino proposto dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, SarniCom e col patrocinio di Regione, Camera di Commercio e Associazione produttori guarnizioni del Sebino . Il 21 luglio alle 21 inaugurazione della kermesse con l’accensione degli allestimenti.

Una scenografia aerea

«A dare un tocco di magia alla serata – ha spiegato il presidente della pro loco Mauro Demarchi – ci sarà una carrozza d’epoca con figuranti e lo spettacolo itinerante di “parolabianca”. La motonave Capitanio ormeggiata e la mostra fotografica su lungolago e centro storico completeranno l’evento . L’inaugurazione porterà il liberty in piazza e farlo vivere fuori dalle ville. Allestiremo degli spazi in piazza Besenzoni e Umberto I con una scenografia aerea che ricorderà quei tempi e luminarie che meraviglieranno i turisti».

Cantieri Riva aperti

Sabato 22 luglio e domenica 23 luglio ci saranno visite guidate con trasferimenti in minibus alle ville Passeri, Faccanoni, Surre e a seguire: asilo e mausoleo Faccanoni. Ancora domenica, apertura straordinaria dei «Cantieri Riva» con visita guidata (già sold out). Inizio visite 9, 10,30, 15,30 e 17. L’associazione Kayak Sarnico, sabato alle 10 e domenica alle 11 propone un tour delle ville Liberty dal lago pagaiando in kayak.