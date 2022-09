Scacchi, Marina Brunello conquista Praga: è il suo pass per i Mondiali

Marina Brunello parteciperà alla prossima Coppa del mondo femminile di scacchi: la fortissima giocatrice di Rogno si è piazzata al nono posto degli ultimi campionati europei femminili conquistando il pass per i mondiali che si disputeranno il prossimo anno, probabilmente a settembre in Corea del Sud. La competizione continentale si è svolta a Praga e nella capitale della repubblica ceca la ventottenne di Rogno ha giocato undici partite vincendone sei, andando a patta in tre occasioni e perdendone soltanto due.