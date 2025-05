Schianto in galleria sulla Statale 42 a Costa Volpino: 5 feriti

La dinamica al vaglio

Secondo una prima ricostruzione, una Kia Stonic guidata da un 73enne avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con una Renault Captur. L’urto ha innescato un tamponamento: una Audi A1, che sopraggiungeva, ha colpito la Renault coinvolta. Alla guida della Captur un uomo di 75 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lovere. Con lui la moglie, 75 anni, portata in ambulanza all’ospedale di Esine, sempre in codice giallo. Il 74enne al volante dell’Audi A1 è stato a sua volta ricoverato in codice giallo a Lovere.