Schianto nella galleria di Lovere, grave un 43enne: traffico paralizzato sulla Statale 42 - Foto e video

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 23 luglio, poco dopo le 10, lungo la Statale 42 nel tratto che attraversa la galleria di Lovere. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo mentre procedeva in direzione Valle Camonica, invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva un tir. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo pesante è stato centrato sul serbatoio del gasolio, che si è squarciato riversando carburante sulla carreggiata. Pochi istanti dopo l’auto ha terminato la sua corsa contro un furgone.

Lo sversamento di gasolio dal tir Il tir coinvolto nell’incidente a Lovere

Traffico su via Nazionale da e verso la litoranea. La rotonda porta allo svincolo per la Statale 42 e le gallerie, chiuse in direzione Costa Volpino

A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente dell’auto, un uomo di 43 anni, soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illesi invece i guidatori del tir e del furgone. Sul posto sono intervenuti con urgenza i Vigili del fuoco di Bergamo, Clusone e Lovere per la messa in sicurezza della zona, mentre i Carabinieri della compagnia di Clusone hanno eseguito i rilievi.