Scontro frontale a Foresto Sparso, arriva l’elisoccorso: due donne ferite - Foto

Scontro frontale tra due auto a Foresto Sparso in via San Michele venerdì 24 novembre attorno alle 13.30. Sul posto sono stati subito chiamati i soccorsi, allertato anche l’elicottero del 118 da Bergamo. Due donne sono rimaste ferite, trasportate entrambe in ospedale in codice giallo, una in ambulanza e una in elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri di Sarnico. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire.