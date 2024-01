Scontro frontale sulla strada tra Sovere e Bossico, tre feriti

Scontro frontale tra due auto verso le 13,30 del 4 gennaio sulla strada tra Sovere e Bossico. Coinvolte una Fiat Punto, che saliva verso Bossico con a bordo un giovane di 25 anni, e una Nissan Qashqai che scendeva con a bordo una donna di 38 anni e la figlia di 18. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Clusone e della polizia locale di Sovere, intervenuti insieme a due ambulanze e all’automedica del 118.

Nessuno dei tre coinvolti risulta in condizioni gravi: la 18enne è stata portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo, gli altri due all’ospedale di Lovere in codice verde. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.Traffico rallentato nel pomeriggio anche nella zona di Endine, dove verso le 15 si è verificato un altro incidente stradale: coinvolti un furgone, che è finito nel fossato a bordo strada, e un bus. Non risultano feriti gravi.