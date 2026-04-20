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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 20 Aprile 2026

Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - Foto

L’INCIDENTE. Tre persone coinvolte nello schianto poco prima delle 13 di lunedì 20 aprile: nessun ferito grave. Lunghe code e senso unico alternato tra via Roma e via dei Mille per consentire i soccorsi e i rilievi. Chiusa la strada fino alle 15: traffico in fase di regolarizzazione.

Emma Crescenti
Emma Crescenti
Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - Foto
L’auto ribaltata a Castelli Calepio: traffico in tilt sulla SP91

Castelli Calepio

Tre le persone coinvolte, un’auto ribaltata e il traffico della provinciale completamente in tilt. È il bilancio dell’incidente avvenuto a Castelli Calepio, lungo la SP91, poco prima delle 13 di lunedì 20 aprile. Nessuno per fortuna è rimasto gravemente ferito, ma lo scontro ha provocato lunghe code.

Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - Foto
L’incidente a Castelli Calepio
Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - Foto
Sul posto ambulanza e vigili del fuoco
Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - Foto
Coinvolte due auto

Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen con a bordo un ragazzo di 27 anni e la madre di 55, proveniente dalla SP84 (via Marconi), stava svoltando a destra per immettersi sulla provinciale. In quel momento è sopraggiunta un’altra vettura guidata da un uomo di 53 anni: nell’urto, quest’ultima si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con i volontari del Gruppo Ambulanza di Capriolo e della Padana Emergenza di Bergamo, oltre ai vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri di Sarnico per i rilievi e la polizia locale per la gestione della viabilità.

Un passante ha prestato i primi soccorsi

Il conducente della vettura ribaltata, la Honda, è riuscito ad uscire da solo dal veicolo. Un infermiere di passaggio si è fermato a prestare soccorso, soprattutto al conducente della Volkswagen, illeso ma visibilmente spaventato.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in entrambe le direzioni. Tra via Roma e via dei Mille è stato istituito il senso unico alternato per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e poi riaperta alle 15: il traffico via via si è regolarizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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