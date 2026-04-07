Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicottero

Ribaltamento a Tavernola e un ferito trasferito in codice rosso all’ospedale con l’elisoccorso. Incidente nella mattina di martedì 7 aprile: un 67enne si è ribaltato con il suo furgoncino mentre stava raggiungendo la sua impresa edile. E’ successo poco dopo le 7 in località Foppe.

Ribaltamento Tavernola, in località Foppe L’uomo era cosciente e sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Lovere con i carabinieri di Lovere, la Croce Blu e l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale con contusioni e traumi multipli.

Problema alla frizione