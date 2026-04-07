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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 07 Aprile 2026

Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicottero

L’INCIDENTE. Stava raggiungendo la sua impresa edile quando si è ribaltato con il suo furgoncino martedì mattina 7 aprile. Un uomo di 67 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso.

Redazione Web
Redazione Web

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Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicottero
Il furgone ribaltato a Tavernola

Tavernola

Ribaltamento a Tavernola e un ferito trasferito in codice rosso all’ospedale con l’elisoccorso. Incidente nella mattina di martedì 7 aprile: un 67enne si è ribaltato con il suo furgoncino mentre stava raggiungendo la sua impresa edile. E’ successo poco dopo le 7 in località Foppe.

Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicottero
Ribaltamento Tavernola, in località Foppe

L’uomo era cosciente e sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Lovere con i carabinieri di Lovere, la Croce Blu e l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale con contusioni e traumi multipli.

Problema alla frizione

Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicottero
I vigili del fuoco in azione

L’uomo stava affrontando un tratto in salita per rientrare a casa, dopo aver riscontrato un problema alla frizione del mezzo. Verosimilmente proprio a causa del guasto, il veicolo ha iniziato a retrocedere improvvisamente, perdendo aderenza e finendo per ribaltarsi in corrispondenza di un dosso a bordo strada.Il 67enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» in elisoccorso: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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