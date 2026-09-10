Si ribalta nella galleria tra Predore e Tavernola: ferita 26enne

Incidente sul lago d’Iseo, nella galleria tra Predore e Tavernola sulla statale 469, poco dopo le 20 di giovedì 10 settembre. Secondo le prime informazioni, una ragazza di 26 avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo per ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno attivato un senso unico alternato per permettere i soccorsi, mentre la 26enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’incidente ha causato qualche rallentamento, senza provocare grossi disagi alla circolazione.