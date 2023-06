Si sente male e cade nel lago, 74enne salvato da turisti tedeschi

Era seduto sul muretto della strada, affacciato sul Sebino quando alcuni bagnanti lo hanno visto barcollare e poi cadere in acqua, probabilmente colpito da un improvviso malore, con ogni probabilità legato anche al gran caldo della giornata di martedì 27 giugno. I primi a tuffarsi per soccorrerlo sono stati alcuni turisti tedeschi che stavano facendo il bagno poco distante e forse proprio il loro tempestivo intervento ha permesso di evitare il più tragico epilogo. Resta comunque in condizioni gravi il 74enne di Castro che martedì pomeriggio è caduto nelle acque del Sebino mentre si trovava a Montisola, per la precisione nella località Carzano, per una giornata di relax.