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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 01 Giugno 2026

Sovere, esce di strada e si schianta contro un muretto: 86enne trasportato in elicottero al «Papa Giovanni»

L’INCIDENTE. Schianto contro un muretto in via Belvedere a Sovere: ferito un automobilista di 86 anni, trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Sovere, esce di strada e si schianta contro un muretto: 86enne trasportato in elicottero al «Papa Giovanni»
L’auto incidentata dell’86enne

Sovere

Incidente stradale nella mattinata di lunedì 1° giugno a Sovere. L’allarme è scattato poco dopo le 10 in via Belvedere, dove un automobilista di 86 anni è uscito di strada andando a schiantarsi contro un muretto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente a Sovere, stava scendendo da Sovere verso Lovere e non avrebbe curvato alla rotatoria, proseguendo dritto invece di seguire la carreggiata. L’auto, una Panda vecchio modello, ha quindi terminato la sua corsa contro il muretto che costeggia la strada.

Soccorso con l’elicottero

Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118 tra cui l’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’86enne è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti e cure. Al momento non sono state rese note le sue condizioni: non è fortunatamente in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giuseppe Arrighetti