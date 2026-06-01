Sovere, esce di strada e si schianta contro un muretto: 86enne trasportato in elicottero al «Papa Giovanni»

Incidente stradale nella mattinata di lunedì 1° giugno a Sovere. L’allarme è scattato poco dopo le 10 in via Belvedere, dove un automobilista di 86 anni è uscito di strada andando a schiantarsi contro un muretto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente a Sovere, stava scendendo da Sovere verso Lovere e non avrebbe curvato alla rotatoria, proseguendo dritto invece di seguire la carreggiata. L’auto, una Panda vecchio modello, ha quindi terminato la sua corsa contro il muretto che costeggia la strada.

Soccorso con l’elicottero

Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118 tra cui l’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.