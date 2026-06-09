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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 09 Giugno 2026

Spettacolo di droni nel cielo: notte da ricordare a Montisola - Foto e video

LAGO D’ISEO. Centinaia di barche e almeno mille e cinquecento persone hanno assistito allo spettacolo di droni di lunedì 8 giugno.

Lettura meno di un minuto.
Margary Frassi
Margary Frassi

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Spettacolo di droni nel cielo: notte da ricordare a Montisola - Foto e video
La sardina, simbolo del lago d’Iseo, realizzata con i droni nello spettacolo a Montisola

Nonostante fosse lunedì (8 giugno), mille e cinquecento persone nel campo sportivo di Menzino, regia dello spettacolo, e sull’acqua centinaia di barche si sono lasciate incantare dalle immagini proiettate nel cielo di Montisola dalla centinaia di droni luminosi, uno show offerto dall’azienda bergamasca, leader del settore, Lasernavigation in collaborazione con LuminousBees Aerial Media Arts.

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Il tributo a «The Floating Piers»

Patrocinato dal Comune di Monte Isola, ha voluto essere un tributo alla storia di questa isola incantata e ai dieci anni della straordinaria installazione di land art The Floating Piers di Christo e della moglie Jeanne Claude. Un lancio del Sebino che ha lasciato un segno indelebile facendo conoscere questo lago a migliaia di turisti di tutto il mondo.

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