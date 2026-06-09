Spettacolo di droni nel cielo: notte da ricordare a Montisola - Foto e video

Nonostante fosse lunedì (8 giugno), mille e cinquecento persone nel campo sportivo di Menzino, regia dello spettacolo, e sull’acqua centinaia di barche si sono lasciate incantare dalle immagini proiettate nel cielo di Montisola dalla centinaia di droni luminosi , uno show offerto dall’azienda bergamasca, leader del settore, Lasernavigation in collaborazione con LuminousBees Aerial Media Arts.

Il tributo a «The Floating Piers»

Patrocinato dal Comune di Monte Isola, ha voluto essere un tributo alla storia di questa isola incantata e ai dieci anni della straordinaria installazione di land art The Floating Piers di Christo e della moglie Jeanne Claude. Un lancio del Sebino che ha lasciato un segno indelebile facendo conoscere questo lago a migliaia di turisti di tutto il mondo.