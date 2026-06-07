Droni luminosi in volo: show di luci sul lago a Montisola a 10 anni da «The Floating Piers»

Occhi puntati su Montisola per un’indimenticabile notte di luci, tecnologia e memoria collettiva sul Lago d’Iseo. Domani sera - 8 giugno - alle 22 il cielo sopra l’isola più grande dei laghi europei ospiterà uno straordinario spettacolo di droni luminosi con una coreografia di immagini, scritte, stemmi e figure tridimensionali di luce che si rifletteranno direttamente sulle acque del Sebino. Patrocinatore dell’evento il Comune di Monte Isola che, per bocca del sindaco Lorenzo Turla, dichiara: «Tra i momenti più attesi della serata, il tributo a The Floating Piers, la celebre installazione artistica di Christo e Jeanne Claude che a dieci anni dal suo debutto ha segnato e trasformato indelebilmente la storia di questo territorio».

Dieci anni fa l’installazione di Christo

Dal 18 giugno al 3 luglio 2016 un milione e mezzo di visitatori di tutto il mondo camminarono sull’acqua lungo una passerella galleggiante modulare di tre chilometri che collegava Sulzano a Montisola e all’isoletta di San Paolo, opera di land art poi completamente smantellata al termine dell’evento. La flotta di aeromobili decollerà dal campo sportivo di Menzino e darà vita a uno show luminoso della durata di circa venti minuti, trasformando il cielo sopra il suggestivo Castello Oldofredi in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento rappresenta anche un’importante iniziativa promozionale per l’intero lago, destinata a valorizzare il territorio attraverso un connubio tra innovazione tecnologica, arte e turismo. Dietro l’organizzazione dello spettacolo ci sono due realtà di primo piano del settore: la «Lasernavigation», azienda leader bergamasca di Roberto Navoni, in collaborazione con «LuminousBees srl», proprietaria dei droni.

Il tributo a Christo vuole riportare alla memoria l’emozione vissuta dieci anni fa, un evento artistico senza precedenti che trasformò il Sebino in una meta internazionale. Lo spettacolo di domani sera promette dunque di unire memoria e futuro, celebrando uno degli eventi più iconici della storia recente del territorio attraverso le nuove frontiere della tecnologia visiva. Nel cielo comparirà anche una gigantesca sardina, il pesce d’acqua dolce più popolare del lago che ha sfamato in passato tante famiglie lacustri e che da cibo povero trionfa nei menù di tutti i migliori ristoranti.

La mostra a Iseo