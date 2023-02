Tantissimi per Bellini: «Grazie per tutto quello che hai fatto per noi»

Un intero paese in lutto per il sindaco di Foresto Sparso, Gennaro Bellini, 66 anni, scomparso domenica 12 febbraio. Nella camera ardente, allestita nell’abitazione di famiglia in via Frazi 22, anche nella giornata di lunedì 13 febbraio è stato un continuo via vai di persone che hanno voluto omaggiare la salma ed espresso il proprio cordoglio ai fratelli Giancarlo, Maddalena, Teresa, Giambattista, Luigi e Isaia, ai cognati e agli amatissimi nipoti prima dell’ultimo saluto di oggi nella chiesa parrocchiale di San Marco.